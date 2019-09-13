【逃犯條例】人鏈外涉鎅刀傷女教師　退休漢稱帶鎅刀維修冷氣 (17:45)

65歲退休漢疑不滿聲援反修例的學生築成人鏈嗌口號「太嘈」，日前在文理書院（九龍）外指罵師生和揮動鎅刀，致女教師手指受傷及需縫6針。退休漢被控一項傷人罪，案件今（13日）在觀塘裁判法院再提堂。辯方透露，被告晨運途經案發地點起爭執，而他需要維修冷氣，故當日帶備鎅刀，聲稱並非因政見不同犯案。
報稱退休的符柱標（65歲）居於啟晴邨，他被控於2019年9月9日，在牛頭角沐虹街文理書院（九龍）外，非法及惡意傷害杜珮瑜。控方表示，證人在認人手續認出被告，裁判官押後案件至10月11日再訊，以待控方考慮會否轉介其他法院處理，並拒絕讓他保釋。
辯方表示，本案並非因社會動盪、政見不同而起，被告當日晨運途經案發地點，繼而起爭執及動武，對使用鎅刀感後悔。署理主任裁判官徐綺薇詢問，晨運為何帶備用鎅刀。辯方回應稱，被告會「整冷氣」，用鎅刀𠝹玻璃條，故帶備在身，但知道亮出鎅刀十分愚蠢。徐官終拒絕讓他保釋，批准案件押後至10月11日再訊。
控方早前在庭上透露，案發當日約80人手拖手組成人鏈於現場和平示威，曾叫喊口號。居於附近的被告當時稱「太嘈」，並手持鎅刀與學生爭執。33歲女教師與被告理論期間，遭被告弄傷手指，需縫6針。
逃犯條例 相關報道：
承認警面對示威者寡不敵眾 林鄭：除3萬警力外什麼也沒有 須考慮警反應給予權力
相關字詞﹕退休漢 反修例 人鏈 文理書院 揮動鎅刀 提堂 非法及惡意傷害 拒絕保釋 逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 五大訴求 編輯推介