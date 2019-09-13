【逃犯條例】青年涉辱國旗縱火覆核保釋獲批　投訴被警毆打掌摑恐嚇 (13:28)

被告黃卓禮（22歲）報稱任職太陽能板技工，被控刑事損壞、串謀侮辱國旗、串謀縱火、縱火共4罪。被告今日由大律師郭憬憲代表。

辯方投訴，被告在住所被捕時遭警員毆打肚兩下，警員疑再恐嚇他不招認就拘捕其家人；而被告在沒有律師陪同下錄取5份口供，警員在錄影會面後更掌摑他，形容被告口供有「屈打成招」之嫌。被告亦擔心不合作會被毆打，一度不敢要求由律師陪同。

辯方說，控方以公開平台取得片段識別被告，但片段中的涉案者戴上面罩，難以識別容貌。辯方續稱，被告先天性專注力不足，語文能力欠佳；家中有5人，由被告及其父親工作養家，屬家庭經濟支柱，若繼續還押恐會失業。雖本案仍有在逃人士，但警方已檢取被告手機等情報。

主任裁判官羅德泉批准他以6000元保釋，須遵守宵禁令，晚上12時至早上6時留在報稱住址，不得離港，交出旅遊證件。案件將於11月15日再訊。

數十人今日到庭旁聽支持，其中17人為英華書院中二至中五學生。他們表示，今日罷課來旁聽支持，下午預計在校門前靜坐抗議。被問及校方如何處理罷課，他們稱校方曾言若家長同意罷課，校方不會視作曠課；但有同學稱不論家長有何立場，校方亦當作該學生曠課，故他們暫時不知道最終有何處罰。

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