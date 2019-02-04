【逃犯條例】爆眼女子覆核僅涉警方拒提供手令　官：警同意封存醫療紀錄毋須頒臨時濟助 (13:10)

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申請人為爆眼女子「K」，答辯人為警務處長，有利害關係一方為伊利沙伯醫院行政總監。

法官林雲浩於判辭指出，目前的司法覆核申請與警方應否申請手令，或法庭應否批出涉案手令無關，形容本案的覆核申請範圍非常狹窄（very narrow），只涉挑戰警方拒絕提供手令的議題。

林官指出，申請人一方認為事件牽涉其個人私隱，警方的做法亦導致她無法向法庭申請撤銷警方的申請，影響其受《基本法》第35條保障提出訴訟、及時保護自身合法權益等權利。警方則認為，議題涉「公共利益保密原則」，同時不反對向申請人提供某些資訊。林官認為，上述論點具可爭辯之處，值得充分考慮，故批出覆核申請許可。

林官又指出，申請人同時向法庭申請兩項臨時濟助，包括禁止警方進一步閱讀、使用，及/或分發申請人的個人資料，直至撤銷警方手令的司法程序有決議前；以及警方必須向申請人提供手令。惟林官表示，由於警方目前不反對封存相關醫療紀錄，同時承諾不使用相關紀錄，故暫不就臨時濟助的申請作任何命令。

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