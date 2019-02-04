【逃犯條例】承認警面對示威者寡不敵眾　林鄭：除3萬警力外什麼也沒有　須考慮警反應給予權力 (12:51)

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她指出，雖然政府研究外國騷亂例子顯示有需要用強硬手段，她以倫敦2011年騷亂為例，當局拘捕2000人，於5至6星期內加開特別及夜間法庭24小時審訊，但她反問在場人士，若要求首席法官（馬道立）加開特別及夜間法庭處理示威者案件時，對方會有什麼反應，她認為同樣方法在香港並不適用。

她稱，政府用媒體宣傳正確信息是最薄弱的一環，若能渡過這場危機，政府有很多方面需改善，以留下更好的局面予繼任人。她透露，政府曾邀請8間全球性公關公司幫政府做宣傳，但不幸地有4間立刻拒絕，對方稱若現時幫港府會損害公司聲譽，其後亦有另2間拒絕。

她表示，政府目前處於非常艱難時刻，因市民都有立場，憂慮「白色恐怖」。她說，雖然不難找到製作和設計公司為政府做事，但有些工序需要在內地處理，這就會導致一些問題，就如有人發現智慧燈柱內的零件來自上海，然後大造文章（made a big story out of it）。她強調，當時機來到，她願意接受建議，捨棄一些官僚主義，與能幫政府做事的人對話，若他們願意幫助的話。

（路透社）

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