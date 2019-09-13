【逃犯條例】21歲青年被控暴動獲准保釋　庭外市民「遮陣」掩護離開 (12:15)

被告冼嘉豪（21歲）任職救生員，被控一項暴動罪，控罪指他於2019年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外連同其他身分不詳人士參與暴動。他另被控2項抗拒警務人員罪，控罪指他於同日同地抗拒執行職責的警務人員，即警長34730及警員20338。控罪書沒有相關警員姓名，控方及警方亦拒絕透露。

據悉，當日下午3時至4時有大量示威者聚集在立法會大樓外，並向警方投擲雜物。警方向示威者推進後部分示威者離開，惟被告仍逗留並向警方擲物，包括雨傘。警方將其拘捕時被告抗拒，導致一名警員手肘擦損。

被告獲准以現金1000元保釋，其間不得離港、須住在報稱地址、到警署報到，另晚上11時至翌日早上6時守宵禁、不得踏足立法會綜合大樓及附近範圍，包括添馬公園、添華道、龍和道及夏𢡱道等。

被告離開法院時，近30名市民以「遮陣」掩護他離開，有中年男途人指罵被告「搞亂香港」等，引來在場市民追罵，市民大叫「返大陸」等，並以大聲公籲他離開。擾攘5分鐘後，該名途人離開。

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