鴨脷洲邨天降腐液濺傷6人　市民入夜再聚照射激光 (21:05)

【14:37】下午約1時許，西區重案組1隊探員曾返回鴨脷洲邨利澤樓調查，於邨內尋找目擊者，約45分鐘後離去，其間未帶走任何人。

【11:45】昨晚（12日）10時，香港仔鴨脷洲邨有3個盛載懷疑腐蝕液體的樽從高處墜下，6名市民被液體濺傷，事發前剛巧有數十人在利澤樓對開空地高呼反修例口號。警方接報到場封鎖利澤樓對開空地調查，案件列作高空墜物有人受傷，交西區重案組跟進，暫未有人被捕。

被懷疑腐蝕液濺中的4男2女，部分人皮膚紅腫起水疱，他們即時用清水冲洗。救護員接報到場為他們包裹受傷位置避免感染，其後再由救護車送院治理。

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事發時約50人在鴨脷洲邨巴士總站附近高呼反修例口號，其後在利澤樓對開空地休息。其間一個載有懷疑腐液的玻璃樽從高處墜下，玻璃樽在人群身旁爆開，液體四濺，被波及者即時用水冲洗，有人用手機拍攝傷者情况。不久再有一個玻璃樽及一個膠樽先後擲下並爆開四濺，眾人散開並躲在有蓋地方暫避。有街坊表示，拍攝到有人從約11樓位置擲下玻璃樽。

傷者阿旦傷勢較輕，僅腳部被輕微濺中，他聲稱事發時有逾百人在海怡半島商場外唱歌，及後約30人轉到鴨脷洲西邨再唱，途經利澤樓對開空地時高叫口號，惟其間阿旦發現一名男子從利澤樓十多樓伸手出窗外，及後3瓶不明液體即從高處墜下，於阿旦腳邊約10呎外爆開，內裏的腐蝕性液體濺中約9人受傷。

阿旦的同行友人Ken雙腳被腐液濺中起大量水泡，右邊面頰亦被濺中，與另一名雙腳被濺中的少女傷勢較嚴重，需要留醫。

記者今早（13日）返回利澤樓觀察，發現房屋署自2018年10月起，曾貼出多張警告居民勿高空擲物的通告，其中最新的一張，更指名C3的住戶。

網友大舉搜索兇徒所住樓層，矛頭直指利澤樓18樓一單位，該單位住戶嚴先生表示，自己與年過70歲母親及一名外傭同住，稱事發時母親被樓下嘈雜聲驚醒，從窗外察看才得知有人投擲腐液傷人，為免麻煩一家未有再探頭出窗。嚴先生稱因家母年邁早睡早起，平日9時已關燈睡覺，豈料昨晚竟被街坊誤會為投擲腐液兇徒，警方亦曾登門搜查，向其家人錄口供後未有發現便收隊離去，對被誤指是兇徒感無辜。

民主黨陳堡明表示，其中2傷者為中學生，自己於事發後曾與當區房署負責人溝通配合查證，並翻查大廈所有閉路電視片段配合警方調查，然而利澤樓外牆僅有3個閉路電視鏡頭，事發地點並非拍攝範圍內，已要求房署加裝鏡頭。

陳堡明又說，嚴先生一家是其政黨的忠實義工，呼籲街坊多「Fact Check（查證事實），不要錯殺良民」。

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