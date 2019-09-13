劉頴匡選舉呈請勝訴　法庭裁范國威非妥為當選 (14:34)

范國威並表示，需與法律團隊及民主派商討後，才能決定下一步行動，包括會否上訴等，強調他不會因自己有可能失去議席而感可惜，但指出其思考方向之一，是要考慮民主派會否因是次裁決而在立法會中減少一個議席，導致民主派影響力減少。

【14：34】去年參選立法會新界東補選的劉頴匡，因選舉主任認為他支持港獨，在未給予機會解釋立場下裁定其提名無效，劉頴匡早前提出選舉呈請，高等法院法官周家明今頒下判辭，裁定劉勝訴，當日勝出補選的范國威非妥為當選（not duly elected）。

申請人為劉頴匡，答辯人分別為時任新界東補選選舉主任陳婉雯及勝出立法會補選議席的范國威。

高院本月2日已就香港眾志成員周庭的選舉呈請頒下判辭，裁定因周庭未獲合理機會解釋立場，程序不當，導致該次補選出現「重大不當」而勝訴。劉頴匡一方早前指出，劉頴匡於2017年12月27日已透過社交媒體表明不再支持香港獨立，惟選舉主任仍以劉頴匡純粹因「政治現實」而改變說法等原因，裁定劉當日的法定聲明不真誠，亦沒再給予劉頴匡機會解釋，形容本案的情況比「周庭案」更差。

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