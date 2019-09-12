港續膺最自由經濟體　菲沙研究所：內地干預及暴力鎮壓示威威脅法治 (23:11)

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發布《世界經濟自由度2019年度報告》，再次把香港評為全球最自由經濟體，與新加坡並列。港府晚上發新聞稿，歡迎菲沙研究所決定。但對於研究所指出，內地干預香港及暴力鎮壓爭取民主的示威，嚴重威脅香港法治及危害香港地位，港府則表示反對及遺憾。
政府發言人表示，在5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，反映港府「一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心」。
發言人批評菲沙研究所有關香港法治的言論，是「完全沒有客觀事實根據」，重申自中國對香港恢復行使主權以來，港府一直嚴格按照《基本法》的規定實行港人治港、高度自治，一國兩制得以全面和成功落實；人權和自由在香港受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律充分保障。
港府稱，近期示威偏離和平表達方式，訴諸加劇的暴力手段，香港警方「必須採取合法及合理的武力以維持社會秩序」；強調特區政府致力遏止暴力，同時將與社會保持對話尋求共識，並會繼續致力維護法治、司法獨立和香港市民的基本權利和自由。
香港自《世界經濟自由度年度報告》開始發布以來，一直位列榜首；在2019年度報告中，中國排名第113。
相關字詞﹕最自由經濟體 經濟 示威 暴力鎮壓 國際貿易 營商環境 菲沙研究所 世界經濟自由度2019年度報告 基本法 港人治港 高度自治 一國兩制 編輯推介