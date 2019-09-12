港續膺最自由經濟體　菲沙研究所：內地干預及暴力鎮壓示威威脅法治 (23:11)

政府發言人表示，在5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，反映港府「一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心」。

發言人批評菲沙研究所有關香港法治的言論，是「完全沒有客觀事實根據」，重申自中國對香港恢復行使主權以來，港府一直嚴格按照《基本法》的規定實行港人治港、高度自治，一國兩制得以全面和成功落實；人權和自由在香港受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律充分保障。

港府稱，近期示威偏離和平表達方式，訴諸加劇的暴力手段，香港警方「必須採取合法及合理的武力以維持社會秩序」；強調特區政府致力遏止暴力，同時將與社會保持對話尋求共識，並會繼續致力維護法治、司法獨立和香港市民的基本權利和自由。

香港自《世界經濟自由度年度報告》開始發布以來，一直位列榜首；在2019年度報告中，中國排名第113。

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