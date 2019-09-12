【逃犯條例】港大學生會署理會長黃程鋒遇襲後離港　辭學生會職務 (22:40)

黃程鋒稱，目前身在海外一個安全的地方，形容自己在關鍵時刻離開，感極度難過，離港後仍心掛香港局勢，每日看直播了解最新發展，仍然期盼終有一天可返港，又表示港人要「大家照顧大家」，「呢刻齊上齊落最緊要」。他稱，政府在整場「無大台」運動拘捕、打壓「出過名的人」，以為可令運動終結，他呼籲港人要堅守「無大台」，保護學生領袖及身邊的人。

黃程鋒向港大學生會評議會提交請辭信，信中提及，上月30日凌晨離開灣仔修頓場館時，在球場對出一個巴士站候車，突然被一名身高約1.75米、身穿白衣、戴白色CAP帽及黑口罩的男子從後襲擊，該男子手持兩條藤條打向黃的頸及肩，黃伸出右手擋住，手腕被打傷。男子事後逃去。

黃程鋒說，襲擊事件是有組織及有人策劃，事後他沒有向警方求助，不信警方可保障他的安全。他在信中向港大學生會及學生致歉，因無法再擔當會長一職；又指出即使不在香港，但抗爭未完，會繼續在海外盡其所能貢獻，團結海外力量。

他向本報稱，目前回港無期，希望有天回港，在港大完成法學士（LLB），日後成為律師幫助港人。

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