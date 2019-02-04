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【逃犯條例】6．12中信集會遭警定性「暴動」　岑子杰入稟求裁定警違憲 (21:50)

民陣今年6月12日獲批不反對通知書在金鐘中信大廈舉行和理非集會，警方卻毫無警告下包圍參加者並施放催淚彈驅散，幾乎釀成人踩人，此後更將集會定性為「暴動」。民陣召集人岑子杰今日（12日）入稟高等法院，就此提請司法覆核，要求法庭裁定警方決定違法違憲，及頒令撤銷警方發出、定性集會為暴動的「禁止集會通知」。

申請人分別為民陣召集人岑子杰及楊國明（譯音），答辯人是警務處長及律政司長。其中岑子杰負責組織6．12和理非集會，一直就此與警方溝通；楊國明是集會參與者，警方在中信大廈外施放催淚彈時，他置身其中，亦見證多人湧入大廈險釀成人踩人。

申請方指出，警方於集會前一天已批出不反對通知書，允許民陣在中信大廈外舉行公眾集會。惟6．12當日集會開始後，警民在立法會一帶爆發衝突，警方使用催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈及布袋彈等作驅散。

申請方強調，立法會衝突與公眾集會無關，岑子杰當時亦馬上聯絡警方，詢問驅散行動會否波及集會，警方當時稱未有此計劃。

然而，警方在毫無警告下，於當日約下午4時施放至少9枚催淚彈驅散集會參與者，甚至堵塞所有離開場地的道路，參與者根本無法撤離，於是湧入中信大廈內，當時大廈只開放一門口，差點釀成人踩人。

申請方表示，上述警方的驅散行動完全違反《香港人權法案條例》及《基本法》保障港人示威集會的權利，亦違反《警察通例》，因為《通例》訂明「群眾如無逃走之機會則不應向其使用催淚煙，因群眾會產生恐懼而盲目地向人襲擊」。故此，申請方要求法庭裁定警方相關決定違法違憲。

另外，岑子杰又透露於6．12當晚收到警方「禁止集會通知」，表示已將集會定性為暴動。惟申請方指出，警方根據《公安條例》發出此通知禁止集會，繼而使用過分武力驅散參與者，已經違憲，故要求法庭頒令撤銷此定性6．12集會為暴動的「禁止集會通知」。

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