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【逃犯條例】市民再聚各區商場唱《願榮光歸香港》　持國旗白衣人元朗站播國歌 (21:15)

一連第三晚有大批市民在各區商場聚集，同唱反修訂《逃犯條例》運動中的歌曲《願榮光歸香港》，包括下午有操普通話者唱國歌的中環國際金融中心（IFC）。

數百名市民晚上約7時起在IFC聚集高歌，參加者站滿IFC商場多個樓層。除《願榮光歸香港》歌聲響遍商場，市民亦展示「光復香港 時代革命」標語，以及「五大訴求 缺一不可」橫額，更有人打扮成卡通人物多啦A夢到場，與在場市民擊掌。

其後銅鑼灣時代廣場、觀塘APM、青衣城、深水埗西九龍中心等，亦有大批市民參與同類活動。在時代廣場中庭，市民同樣站滿各樓層近欄杆處，有人用口琴演奏《願榮光歸香港》，並有人因應曲中「黎明來到 要光復 這香港」的歌詞，舉起歌星黎明的紙牌。

在觀塘APM，有市民帶同小號、長號、長笛、色士風等樂器到場演奏。

另外，今晚有市民號召在元朗YOHO一期商場同唱《願榮光歸香港》，但活動開始前，大批持國國旗及大聲公白衣人進入西鐵元朗站及播放國歌，當中有白衣婦人挑釁在場市民，市民則對白衣人大叫「黑社會」、「平反六四」等，並用激光筆照向白衣人。白衣人至晚上約9時逐漸散去，部分人並棄置手中國旗。

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