美共和黨參議員促特朗普政府　阻曾偉雄任聯合國要職 (20:45)

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中國政府早前提名國家禁毒委副主任、香港前警務處長曾偉競逐聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。克魯茲向《霍士新聞》表示，中國「奉行有系統地加入和利用國際組織的政策，以推動自己的議程。這種模式就像在世界貿易組織、互聯網監督、國際刑警及人權組織所做的相同」。

同是美國參議院外交關係委員會成員的他，呼籲特朗普政府阻止北京的野心，「聯合國不應將另一個共產黨人放進領導層，尤其是一個有在香港推動中國打壓往績的人。特朗普政府應發聲及投票阻止這個任命」。

2014年佔領運動時，擔任警務署長的曾偉雄被外界認為他處理示威活動作風強硬，包括警方曾向示威者多次施放催淚彈，備受爭議。

（霍士新聞）

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