【逃犯條例】6‧12右眼中槍女拔教師申覆核　要求速龍展示編號 (21:02)

申請人為楊子俊，建議答辯人為警務處長。司法覆核申請針對警務處長於6月12日或其後的警察行動中，特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）沒有或不需要在制服展示警員編號或職級的決定。

申請人要求法庭宣布該決定不合法及違憲，包括違反《香港人權法案條例》及公民權利和政治權利國際公約，以及下令撤銷該決定。申請人另要求，下令所有速龍小隊警員必須在制服展示警員編號。

入稟狀提到，警方對申請人使用過分武力及不合法武力。他憶述，6月12日下午4時在夏慤道及紅棉路交界，面向站在中國人民解放軍駐香港部隊大廈外圍的速龍小隊成員，他們當時正舉槍，制服上沒有展示警員編號。其後，速龍小隊方向有物件飛向申請人，其右眼及胸部感痛楚，才得悉中槍，而他事前不知道警方有作任何開槍警告。

申請人認為，警方清場行動，動員甚多；若制服沒有警員編號，受害人及目擊證人未能辨認涉事警員，難以轉介警察投訴科跟進。

申請人引述警方曾解釋速龍小隊制服沒有位置展示警員編號，但被傳媒踢爆說法矛盾，在同月示威中有速龍小隊的制服曾展示編號。警方後來改用代碼代替警員編號，但該些代碼格式並不統一，並非可靠及有效辨認警員身分，故要求必須展示警員編號。

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