中大校內遊行　中醫學生促取消內地實習　中文語言兩系學生要求釋除雙學位課程疑慮 (21:30)

有關雙學位課程

中大將於2019/20學年起陸續與英國、西班牙、日本和內地的世界頂尖高等學府開辦雙學位本科課程，其中與北京大學合辦的首批課程包括語言學、中國語言及文學兩個專業。2019/20年度或以後入學的中大學生，可自由申請參加相關雙學位計劃。學系早前已向有意參加的學生詳細解釋課程細節，讓同學充分了解課程安排後，方決定是否提交申請。該兩個雙學位課程名額有限，報名參加的同學須接受面試。獲選的同學仍可隨時選擇退出計劃，而他們原本在中大修讀的本科課程將亦不會受到任何影響。

中大表示，了解同學的關注，語言學及現代語言系以及中國語言及文學系將會成立專責小組，與同學保持溝通，跟進他們關注的事宜。

有關中醫學學士學位課程

過去多月，中醫學院一直密切留意社會狀況的發展，與同學們保持緊密溝通，以作適切的安排。中醫學院明白同學的憂慮，於8月上旬已安排教師陪同同學一起過關及前往內地實習地點；亦在8月下旬再委派教師到內地探望，同時囑咐同學如有個別需要或狀況，立即與中醫學院聯繫，以作適當協助。

早前，中醫學院已因應同學的查詢，對實習作詳細審視，並且已將最新安排通知每名實習同學。如同學有需要在實習期間返港，學院會盡快作出安排。至於下半年全期均可在香港實習。

香港三間大學的中醫課程，包括課程結構和實習安排等，都經由香港中醫藥管理委員會 （中管會）的嚴格審批，以確保課程達到一定水準。同學必須先符合有關規定及要求，方可獲報考中管會舉辦的中醫執業試資格。

中大中醫學院現正積極與香港中醫藥管理委員會磋商有關修改實習安排的可能性。任何修訂建議均須先獲中管會批准後方可落實。

中大一向以學生福祉及學習成效作首要考慮，並與同學繼續保持良好溝通。同學如有個別需要或狀況，中醫學院將提供適切協助。

有關對學生的協助

校方一直與被捕同學保持聯繫，按個別需要提供適切可行的協助。

【20:06】中大反送中關注組發起「全民起義 光復中大」校內集會及遊行，關注中醫學學生回內地實習的課程要求，要求校方取消相關要求；中文系及語言學系的雙學位課程學生，要求校方先釋除同學疑慮，才繼續推行課程。關注組同時要求校方確保中大同學不會因被捕或流亡失去學位。學生集會後在校內遊行，逾200人參與。

中醫學系學生代表未有上台發言，認為發言未受保障，由中大反送中關注組成員羅同學代為發言。羅同學引述稱，中醫學生以浸大中醫學生陳樂行事件為例，指出陳樂行曾因校內普通話豁免試事件，後回內地實習時被恐嚇，中大中醫系學生擔心會發生同類事件。

羅又稱，近月有中醫系學生因實習前往內地時，被公安搜查背囊、要求刪除手機資料；亦有學生回內地實習，遭內地醫師常查問會否去遊行或集會等。中醫學生認為，在關顧同學的人身安全下，希望院方積極安排除內地以外、不限於香港的實習機構。

另外，中大今學年起，與北京大學舉辦中文系及語言學系「雙學位」課程。語言學系學生代表及中文學系學生代表發言時均認為，校方推行倉卒，課程細節有爭議，校方亦沒有進行足夠諮詢，要求先校方釋除學生疑慮，才繼續推行課程。

集會後，參加者於校內遊行，遊行隊伍大叫「中大人罷課」等口號，由百萬大道出發，到語言學系、中文系及中醫學系所屬大樓外，前兩學系派員接過請願信。中醫學系起初未有派員接信，引來學生不滿，並隨即上到學系辦事處外，最終中醫學系派員接信。

遊行隊伍達終點大學行政樓，學生事務處處長何錦欣接信，學生要求校長段崇智下周一五時半前回應相關訴求，並於大學行政樓玻璃門外貼滿便利貼。

另外，有哲學系學生今早起在中大民主女神像附近跪下及絕食。發起行動的哲學系三年級陳同學形容，自己衝動發起絕食，未有任何完整計劃，未知何時停止，他關注現時罷課的學生人數。後來有兩名哲學系學生加入陳的行動。

逃犯條例 相關報道：

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