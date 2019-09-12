配合中秋及大坑舞火龍　今起至周六港島新界區多處封路改道 (18:43)

以下公共交通服務將有調整：

●港鐵將按正常服務時間提供列車服務。因應預期可能上升的乘客量，部分路線將由9月13日下午3時起加密班次；

●電車服務時間於9月13日延長至翌日凌晨3時，9月12日和14日因應乘客需求加強服務；

●各巴士公司會延長部分路線的服務時間或提供特別巴士服務，部分路線會有改道安排及巴士站會暫停使用/遷移；

●部分專線小巴路線會延長服務時間和有改道安排；

●天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求而加強服務。

港島（包括山頂、淺水灣、石澳、赤柱、薄扶林及香港仔）及新界區多處地方會有封路安排，並設立部分時段行人專區和學習駕駛人士禁區。封閉道路範圍內的停車場、路旁停車位、的士站及公共小巴站會暫停使用。警方將因應各區當時的交通及人潮情况，調整封路及交通改道安排。此外，港島大坑一帶道路於9月12日至14日下午6時至晚上11時59分會實施封路及改道措施。該處的停車位亦會暫停使用，以配合大坑火龍盛會活動的舉行。

有關特別交通及運輸安排詳情可瀏覽運輸署網頁www.td.gov.hk，亦可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」查閱有關資料。

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