首份非故意遇溺事故報告　衛生署：一桶水可令人溺斃　籲留意家中潛在風險 (18:30)

衛生署今（12日）發表全港首份就非故意遇溺事故的流行病學研究《香港遇溺個案報告》，指出2012至2016年共有193宗「意外淹死」個案，當中約一半個案是因游泳、浮潛或潛水遇溺，失足跌入水中者也佔近22%，另有6.7%案發時正進行家居活動（如洗澡和洗衣服）。署方表示遇溺死亡人數，較其他主要類型損傷所造成的死亡數字低，惟死亡率異常高，又強調「即使一桶水也能令人溺斃」，呼籲市民小心留意家中潛在風險，並提出15項保護措施供市民參考。
報告指出，193宗「意外淹死」個案，涉及142男51女，年齡介乎5至90歲，中位數為57歲。當中，約一半的遇溺個案因游泳（46.1%）及浮潛和潛水（5.2%）所導致，又表示市民容易忽視某些活動的遇溺風險，包括失足跌入水中遇溺（21.8%）、水上或陸地垂釣遇溺（7.3%）和家居活動遇溺（包括洗澡和洗衣服）（6.7%）。
署方因而建議合共15項保護措施，提升水上安全知識，署方提議市民學習游泳及為拯救遇溺人士而設的心肺復蘇法；在預防家中遇溺，署方希望市民了解家中隱藏危機、多留意較易跌倒或暈倒的家庭成員及照顧兒童和長者；在參與水上活動應採取措施，署方建議市民先作好個人準備，了解當時環境及照顧同行者。
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