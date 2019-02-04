首份非故意遇溺事故報告　衛生署：一桶水可令人溺斃　籲留意家中潛在風險 (18:30)

報告指出，193宗「意外淹死」個案，涉及142男51女，年齡介乎5至90歲，中位數為57歲。當中，約一半的遇溺個案因游泳（46.1%）及浮潛和潛水（5.2%）所導致，又表示市民容易忽視某些活動的遇溺風險，包括失足跌入水中遇溺（21.8%）、水上或陸地垂釣遇溺（7.3%）和家居活動遇溺（包括洗澡和洗衣服）（6.7%）。

署方因而建議合共15項保護措施，提升水上安全知識，署方提議市民學習游泳及為拯救遇溺人士而設的心肺復蘇法；在預防家中遇溺，署方希望市民了解家中隱藏危機、多留意較易跌倒或暈倒的家庭成員及照顧兒童和長者；在參與水上活動應採取措施，署方建議市民先作好個人準備，了解當時環境及照顧同行者。

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