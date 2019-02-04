【8．31太子站】被問傷者有否被轉移　消防：救援沒看見不能揣測　沒嘔白泡傷者紀錄 (18:15)

當晚進入太子站月台的救護指揮曾上報有10至15名傷者，後來分別更改為10名、9名及7名。副消防總長（總部）陳慶勇重申最終有7名傷者送院，由於現場只有一名救護指揮負責點算傷者人數，因警方曾押解被捕者到車站不同位置，加上環境混亂，可能有點算出錯情況，亦有可能有本來不適的的傷病者情況好轉而毋須送院。

有記者追問，初時有6名傷者列作紅色級別，後來改為3個，是否正常情况。副救護總長曾敏霞表示，評估作紅色級別不代表不省人事或無法行走，有個案清醒但呼吸急促，也會分類為紅色，情況可能會變化，如不嚴重變嚴重，嚴重也可能「條氣順番」變為不嚴重，現場指揮亦不排除點算錯誤或重複點算。

被問到3名原本列為紅色級別的傷者有否情況好轉的紀錄，曾敏霞表示，「我都好想知，現場指揮只作簡單記錄，但情況多變，當時沒有傷者卡，是否重複數算，並無詳盡紀錄，暫時未有頭緒。」

救護人員被指當日在太子站完全聽從警方指揮，沒有把傷者送往最接近的醫院，而是轉移傷者到荔枝角站，被質疑是否犧牲了救護以救人為先的準則。消防處解釋，8．31港鐵太子站事件與過往的意外事故性質不一樣，涉及暴力及警方拘捕行動，在這類情況現場由警方主導，當日警方評估太子站外情況，因傷者都是被捕者或將會被捕的人，在太子站送院有「搶犯」風險，救護人員評估傷病者傷勢及自身安全，故決定按警方建議先把傷者送到荔枝角站。

有記者追問，過往示威者從未襲擊救護及消防人員，消防為何會覺得有安全風險，陳慶勇舉出機場集會當日有內地傷者送院受阻逾1小時，混亂中更有一名救護人員受傷。他補充，消防及救護人員有頭盔有裝備，但傷者沒有，傷者的安全也是重要的考慮。

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記協攝記協促警就攻擊記者致歉