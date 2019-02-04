【8．31太子站】被問傷者有否被轉移　消防：救援沒看見不能揣測　沒嘔白泡傷者紀錄 (18:15)

警方8．31在港鐵太子站的行動，引發「打死人」及隱瞞死傷數字的質疑。消防處今日召開記者會澄清，表明不會隱瞞死傷數字。記者不斷追問消防，有沒有傷者在救護人員不知情之下被轉移，以及追問當時有傳媒拍攝到一名口吐白泡的傷者是否包括在7名傷者之內，副消防總長（總部）陳慶勇多次回應表示，現場人員已報告當時情況，若有傷者在救護人員視線以外被轉移，消防當局無法對此作任何揣測；而參與現場救援的消防員及救護員都沒有報告任何有嘔吐的傷者個案。
當晚進入太子站月台的救護指揮曾上報有10至15名傷者，後來分別更改為10名、9名及7名。副消防總長（總部）陳慶勇重申最終有7名傷者送院，由於現場只有一名救護指揮負責點算傷者人數，因警方曾押解被捕者到車站不同位置，加上環境混亂，可能有點算出錯情況，亦有可能有本來不適的的傷病者情況好轉而毋須送院。
有記者追問，初時有6名傷者列作紅色級別，後來改為3個，是否正常情况。副救護總長曾敏霞表示，評估作紅色級別不代表不省人事或無法行走，有個案清醒但呼吸急促，也會分類為紅色，情況可能會變化，如不嚴重變嚴重，嚴重也可能「條氣順番」變為不嚴重，現場指揮亦不排除點算錯誤或重複點算。
被問到3名原本列為紅色級別的傷者有否情況好轉的紀錄，曾敏霞表示，「我都好想知，現場指揮只作簡單記錄，但情況多變，當時沒有傷者卡，是否重複數算，並無詳盡紀錄，暫時未有頭緒。」
救護人員被指當日在太子站完全聽從警方指揮，沒有把傷者送往最接近的醫院，而是轉移傷者到荔枝角站，被質疑是否犧牲了救護以救人為先的準則。消防處解釋，8．31港鐵太子站事件與過往的意外事故性質不一樣，涉及暴力及警方拘捕行動，在這類情況現場由警方主導，當日警方評估太子站外情況，因傷者都是被捕者或將會被捕的人，在太子站送院有「搶犯」風險，救護人員評估傷病者傷勢及自身安全，故決定按警方建議先把傷者送到荔枝角站。
有記者追問，過往示威者從未襲擊救護及消防人員，消防為何會覺得有安全風險，陳慶勇舉出機場集會當日有內地傷者送院受阻逾1小時，混亂中更有一名救護人員受傷。他補充，消防及救護人員有頭盔有裝備，但傷者沒有，傷者的安全也是重要的考慮。
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