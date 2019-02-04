【8．31太子站】消防：警兩度表示月台無傷者　謝振中引述在場警「在其所見範圍看不到傷者」 (17:47)

消防：救護員已表明有同事在月台治理傷者

消防處今午2時半開記者會，回應傳媒提問時表示警方在太子站地面入口兩度表示月台無傷者，不讓救護員入內，包括在晚上11時17分在B1出口，以及在翌日零時15分，當時救護員有表明已有同事在月台治理傷者。最終增援的19名救護人員於零時30分進站。消防處表示，救護人員除了現場與警方溝通，消防的後勤人員亦有與警方聯絡中心溝通。

警：經溝通救護員能進月台

警方在下午4時記者會上表示，當時一名在太子站負責設立封鎖線的警員，確實曾向救護員說過在所見範圍沒有傷者，但經與救護員溝通後，在9月1日凌晨零時30分救護員到達月台處理傷者。

警察公共關係科總警司謝振中稱，當時太子站外有暴徒堵路及掘磚，情況混亂，在晚上11時半已有一名「先鋒救援人員」在月台評估情况，亦有大量消防員到達現場，其後要求增援；救護員於翌日零時15分到達太子站，約零時20分看到售票大堂一名當時負責設立封鎖線的警員，該警員曾與救護員說過在其所見的範圍內看不到傷者。

謝振中強調，大家「不能只睇一句說話」。他認為，該警員有與救護員溝通，亦嘗試了解其他位置是否有傷者，溝通後得知站內有傷者，於零時30分救護員成功到達月台。謝振中指出，見不到有任何原因，那名警員要惡意阻撓救援。

逃犯條例 相關報道：

【8．31太子站】確認毛孟靜引述行動紀錄屬實 副消防總長：涉術語錯解讀或致誤會

【8．31太子站】副消防總長重申太子站無死亡個案 「這是消防處對香港市民保證」