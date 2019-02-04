【8．31太子站】確認毛孟靜引述行動紀錄屬實　副消防總長：涉術語錯解讀或致誤會 (16:35)

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陳並承認用港鐵將傷者由太子站運往荔枝角站再轉送醫院，做法「從救援角度是不理想」，但考慮當時警方風險評估等情況後，是當時的「最佳選擇」。副救護總長曾敏霞補充，消防處平日接獲有關衝突或暴力事件的召喚時，現場人員都要等警方確保安全後才進入現場工作，今次太子站事故中，都要考慮警方風險評估。

對於毛孟靜昨質疑，救護員處理有大量傷者的事故時，應即場有紀錄卡記錄傷者情況，不接受消防處解釋8．31當晚因現場情況混亂、傷者曾移動等致點錯傷者人數。副救護總長曾敏霞今日回應，首名救護現場指揮官於8．31晚上11時30分到達太子站B1出口，之後進入月台，當時他因想盡快到現場評估情況及向指揮中心匯報以安排資源，且相信之後會有同事到月台協助，故無帶同檢傷分類卡進入月台。

但曾敏霞亦指出，其後陸續到太子站外的救護人員在B1出口外設置分流區後，有嘗試經該出口進入太子站，惟B1出口已落閘，他們只好帶同工具前往設有升降機的E出口，但到該處後亦要與警察協調後方能進入太子站，最終19名增援救護人員在9月1日凌晨零時30分才進入太子站月台。

曾敏霞重申，由於當時太子站月台情況混亂，被捕人亦曾在警方押解下移動位置，救護指揮官進入月台後「一個人壓力好大」，要在月台內不同地方問被捕人有無不適及需否看醫生，在未了解全部人的情況前，已於8．31晚上11時46分先初步估算有10至15名傷者，其後再度點算及集中傷者後，終在9月1日的1時02分確認有7人需要救護服務。

另外，陳慶勇表示，早前接獲傳媒分別提問太子站及油麻地站情況，消防處分別回答兩站的資料，但有關資料其後經同一報道「出街」，處方「見到這篇報道出街時，我們自己都覺得好像有誤導市民成分」，故已於9月9日的警方記者會上解釋，人員接觸油麻地站傷者的時間比太子站救護指揮入站時間更早，故太子站救護指揮無可能數到該3名傷者。

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