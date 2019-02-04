哈囉喂鬼屋奪命案　法醫：事主背部重創致窒息　工程師：滑梯板衝力等同被6成人壓住 (17:20)

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事主張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在鬼屋獨自從2號滑梯滑下後，沒有在分岔口轉右往出口方向行走，繼續走至3號滑梯及爬向機件位置，結果發生事故死亡。滑梯設計分兩部分，上半部分為活動板，啟動機關後會由水平向下傾斜，連接下半部分的固定斜板，形成完整的「棺材滑梯」。

法醫林偉國供稱，事主背部有嚴重鈍性創傷、大範圍外部瘀傷及擦傷、深層瘀傷、肌肉撕裂等；背部肋骨骨折及附近大量內出血，以及胸椎骨折性移位。事主上胸及臉部嚴重充血，呈紫金色，亦有很多針筒大小的血點，有窒息徵狀。綜合以上結果，法醫推斷死因為背部創傷。

林偉國曾與警方翻查現場閉路電視片段，見到疑似事主曾一度坐在滑梯下半部分固定板的前端；其後上層活動板下降，疑似事主身影漸漸消失，估計事主生前一度坐在滑梯固定板前端，碰巧上層活動板向下移動，擊中及重創其背部。

林偉國引述警方資料，事主在機件位置跪下、背向上、臉部貼地暈倒。林認為背部重創令事主失去知覺，未能呼叫及擺出跪地姿勢，而跪地令其胸口更難擴張呼吸，終出現窒息徵狀。

機電署高級工程師鄭志強表示，涉事滑梯獲署方批出使用許可證，事故後亦無發現機件故障。署方事後模擬滑梯裝置作衝力測試，整個機械有成人高度，模擬有人坐在下層固定斜板頂端，上層活動板由水平至傾斜連接下層固定板約需6秒，被擊中的衝力至少有480千克力，等同被6個成年人壓住。

鄭志強解釋，機動遊戲獲發許可證，審批範圍包括玩家排隊、機動遊戲本身、玩家離場。死因研訊主任問，審批是否包括玩家不能折返遊戲。他表示，每個遊戲離場方式不同，故安排也不同。聆訊明（13日）續。

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