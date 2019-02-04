海關揭11宗「呃秤」　有酒家龍蝦重量實少17両多收500元 (15:10)

海關於上月19日至本月6日，根據投訴較多的行業及外界關注的貨品，巡查17間酒樓、24個海鮮檔、56間水果零售店，及試購預先包裝食物。人員發現11宗「呃秤」個案，當中酒樓及海鮮檔各涉4宗，水果零售店則涉2宗，另有1宗涉及預先包裝冰鮮豬肉。

海關人員到土瓜灣一間海鮮酒家，試購龍蝦作堂食，店員稱龍蝦重50両，人員測試後發現實際重量輕16.9両，即少了33.8%，酒樓向顧客多收約500元。人員另於長沙灣一海鮮檔試購海蝦，職員稱重16両，實際重量輕0.35両，即少了2.2%。

馬鞍山一凍肉店內有146包預先包裝食物，標籤所列重量較貨物淨重多出2両至3.19両不等。海關已扣查相關貨物調查。

海關消費者保障科度量衡課總貿易管制主任林彌遜指出，店員口頭報大貨品重量為常見欺騙手法，海關於今年1月至8月共作15宗相關檢控，佔總檢控數字的79%，其餘檢控則涉及使用不準確的量重工具。林彌遜稱，以上商戶違反《度量衡條例》，提醒消費者光顧有信譽店舖及留意磅的讀數，或以街市公磅驗證。