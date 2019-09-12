裝修工非禮6歲女兒囚16個月　離婚妻望被告盡快出獄供經濟援助 (14:45)

被告現年45歲，他聲稱在還押期間受囚友唆擺，以為向感化官報稱無辜，從未犯案便可獲減刑，直至今日才在庭上𨤳清自己一直願意認罪。

法官判刑時指出，案中事主X年僅6歲，被告是X親父，惟他違反X對其信任，更持續4至7次以較大力度犯案，無礙案情嚴重，判刑必須具阻嚇性。

法官引述報告稱，X案發後情緒大致穩定，不拘泥過去，亦原諒父親，認為事件未有對X造成嚴重傷害。惟X母表示對事件感到矛盾，不知相信哪一方，只望前夫盡快出獄以提供經濟援助。法官考慮到被告直接認罪，重犯機會低，減刑後判他入獄16個月。

案情指出，被告與來自內地的前妻誕下女童X，3人同住在九龍城，惟被告前妻不適應香港生活，經常返回內地，剩下X與被告在港。案發前年9月1日至去年4月23日期間，被告趁X母不在港，與X同睡時曾用陰莖「戳」X私處，其後X上學時向班主任投訴被吿用「好肉酸嗰度」及手觸碰其私處。

班主任遂向X祖母交涉，X祖母證實X曾作類似投訴，班主任決定報警。X在與警方會面錄影時透露被告案發時赤裸全身，曾作4至7次類似行為，令她感到不舒服。

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