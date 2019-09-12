康宏前執董及兩高層涉串謀詐騙　否認控罪明年審 (14:31)

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涉及曹貴子案件的控罪指出，曹貴子、陳麗兒及陳毅凱涉於2016年4月1日至2017年12月7日，透過安排康宏環球的附屬公司，用超過8900萬元收購一家曹貴子擁有55%股份的顧問服務公司信盈國際，其間三人隱瞞曹貴子持股信息，或沒有根據《上市規則》披露曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事、隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，以及導致非直接全資擁有的附屬公司康宏財務，在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定下，於2016年9月5日收購信盈國際。

另一案件的控罪指出，麥光耀、陳麗兒、黃淑安及李易明涉於2014年6月1日至2017年12月7日期間，藉誘使康宏環球透過鼎成證券，向一家由麥光耀為股東及董事的經紀行，支付逾4960萬元的債券配售傭金，串謀欺詐聯交所、康宏環球及其董事會和股東。本案辯方申請暫不答辯，稱未收齊有關文件，法官將案件押後，並指示控方須於14天內將文件交予辯方。

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