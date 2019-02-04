【逃犯條例】爆眼女子不滿警手令索醫療報告拒知會　警稱查案毋須知會嫌疑人　女子申覆核許可押後判 (12:21)

彭指出，申請人於上月30日去信醫管局；本月2日去信醫管局和警方；本月3日去信警方；及於本月6日再次去信警方，要求警方於本月7日前作出回應，否則他們將尋求法律行動。彭又表示，醫管局於本月2日回覆指，相關醫療紀錄仍有待發放（pending release），局方又透露於上月30日去信警方告知警方已收到申請人的來信日，及有意採取法律行動，局方同時在信中著申請人一周內回覆，但警方於兩日後已取得相關報告。警方後來稱於4月9日取得報告。

彭形容，負責任的政府部門理應向申請人作回覆，及選擇先等待法庭處理相關爭議，惟警方今次在明知申請人有意採取法律行動，及要求索取手令副本的情況下，仍決定繼續索取報告，事前更沒有通知申請人，做法不合法和不合理。

申請人一方同時要求法庭頒下臨時濟助，要求警方列出所有取得與申請人有關的資料，及禁止警方取用申請人的醫療紀錄。

代表警方的資深大律師郭莎樂指出，警方曾兩度執行相關手令，分別於上月21日要求取得申請人的個人資料，讓警方知悉申請人的身分；及於上月29日索取申請人的醫療紀錄，警方最終分別於上月28日及本月4日取得相關資料。郭形容，申請人目前針對手令的覆核申請已來得太遲，因相關手令已被徹底執行（fully executed），認為申請人大可循民事訴訟等做法控告警方侵犯私隱，惟手令的內容已無助申請人進行下一步的法律行動。

郭又舉例指，在一宗洗黑錢的案件中，警方取得手令，以調查嫌疑人的銀行帳戶前，亦毋須事前通知對方，形容警方在一般刑事調查中享有「公共利益保密原則」（public interest immunity），形容事件與侵犯市民權利無關。

【12:18】法官表示押後以書面裁決。

【12:09】警方早前申請法庭手令，向醫管局取得在8月11日反修例示威中被射爆眼女子的醫療報告，女子就警方拒絕提供有關手令資料，入稟高等法院申請司法覆核，法庭安排今日（12日）早上10時，審理是否批出司法覆核許可。早上約有數百名市民到高等法院支持，有人手持「黑警還眼」標語。

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