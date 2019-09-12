官：馮永業違公務員誠信　犯案時必預見戀情曝光會傷害女兒 (13:30)

相關報道：馮永業瀆職罪囚9月 馮程淑儀旁聽 陳婉玉沒到庭

馮永業妻子、現任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀亦有到庭，她離開法院時被記者追問「是否已原諒丈夫？」、「會否替丈夫上訴？」，她均沒有回應，登車後離去。

游官認為，馮永業犯案持續約2年，為期不短，其失當行為違反公務員誠信，嚴重影響香港公務員團隊聲譽，打擊市民對公務員制度的信心，況且馮永業沒有認罪，審訊時更說謊，意圖隱瞞事實及逃避罪責，即時監禁是唯一合適判刑。

針對求情，游官相信馮永業深愛其患病女兒，同時指他犯案時必定可預見若有朝一日與陳婉玉戀情曝光，其女兒必會受到傷害，他亦會失去自由無法照顧女兒。

游官重申，馮永業的判刑並非因為與陳婉玉之間的戀情，而他亦須為自己決定承擔後果，其個人情況不足以構成減刑。縱使馮永業的官職比曾蔭權低，但仍屬非常高的職位，游官考慮到馮永業過去多年對社會有貢獻，應得到肯定，減刑後判他入獄9個月。

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