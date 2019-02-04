中資背景范鴻齡掌醫管局　員工：憂變「國泰翻版」　醫局中人：他願聽意見 (21:35)

范鴻齡曾為中資機構中信泰富前董事總經理，亦曾是行政會議非官守議員。前線醫生聯盟委員蕭旭亮說，同事因范鴻齡的中資背景對他「有戒心」，有同事更擔心他上任後可能會收窄表達政治意見的自由、甚至將醫管局成為「國泰翻版」。蕭旭亮認為，如果新主席對員工表達意見的取態是「鐵板一塊」將影響工作氣氛，希望范鴻齡向同事解說他處理員工表達訴求的態度。

蕭旭亮稱，現任主席梁智仁很願意走上前線與同事溝通，並主動講解管理層的計劃，希望范鴻齡亦見多些不同職級和職系的同事，亦希望他能向同事解說他對公營醫療發展方向見解。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，醫管局管理層和醫管局大會一向政治中立，亦容許員工在服務以外表達政見，希望范鴻齡繼承醫管局開明傳統，繼續保持中立並容許不同聲音並存。

醫管局大會成員、資深屋宇測量師林濬表示，過去大半年感受到范鴻齡努力和有心參與醫管局事務，亦多次與行政總裁到醫院了解服務情况。有醫院管理層亦認為范鴻齡是「聰明人」講求效率，是敢於挑戰現狀的人。醫管局大會成員、香港病人組織聯盟執行委員葉永堂表示，范鴻齡是很實在和盡責、有心參與醫管局服務發展的人，過去一段時間已為醫管局發展提出很多意見，亦願意聆聽他人聲音。

【11:03】中信泰富前董事總經理范鴻齡獲特首委任為醫管局主席，今年12月1日生效，為期兩年，接替年屆75歲的梁智仁。食物及衛生局長陳肇始及醫管局歡迎委任。

胞妹為行會成員羅范椒芬的范鴻齡現年71歲，去年12月1日加入醫管局，一直積極參與醫管局事務，是葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會、財務委員會、人力資源委員會、中央投標委員會及醫療服務發展委員會成員。

范鴻齡是物業投資公司董事總經理，他在英格蘭林肯律師學院獲大律師資格，曾是香港執業大律師。他亦在美國加利福尼亞州獲律師資格。范現為行政長官創新及策略發展顧問團、香港金融發展局和西九文化區管理局董事局成員。他曾任行政會議非官守議員。

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