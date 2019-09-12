馮永業瀆職罪囚9月　馮程淑儀旁聽　陳婉玉沒到庭 (09:50)

馮永業（56歲）被裁定一項公職人員行為失當罪罪成，另一項公職人員接受利益罪罪脫；陳婉玉（63歲）被控一項公職人員提供利益罪，經審訊後脫罪。

案件源於2003至2006年，馮永業擔任經濟發展及勞工局副秘書長時收受陳婉玉51萬元，以付半山羅便臣道雍景臺單位的臨時訂金，其後3年內多次在負責航權決策上，擅用職權8次優待陳婉玉轄下3間航空公司。

法官游德康上月裁決時稱，馮陳二人當時「打得火熱」、「關係如夫妻」。縱使二人的物業交易行為令人生疑，但游官不排除只是情侶之間處理其個人物業投資的說法，裁定兩人涉貪的相關控罪不成立。

就馮被控公職人員行為失當罪，游官指出，馮沒有理由不知道陳婉玉是涉案公司的股東或董事，尤其馮供稱在2005年1月31日立法會會議時沒留意陳有否出席，裁定馮說謊，其唯一意圖是隱瞞當時已知陳為港聯航空執董的事實。游官又稱，馮永業因貪念萌生，半推半就下接受利益，裁定他瀆職罪成。

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