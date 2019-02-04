【逃犯條例．多圖】多區市民今晚再合唱《願榮光歸香港》　作曲者：盼團結港人 (23:32)

近600名市民今晚站滿荃灣廣場多個樓層，至晚上約9時一同亮起手機燈，合唱《願榮光歸香港》、《撐起雨傘》、《激光中》等歌曲，並高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，亦有人展示「荃民葵手捍衛我城」等直幡，至晚上約10時陸續散去。

淘大商場有人爭執 一男子受傷

在九龍灣淘大商場，晚上大批市民合唱《願榮光歸香港》期間，一名男子與家人到場唱國歌，並用手機拍攝在場者大頭照，雙方爭執，男子被搶去手機，隨即放下懷中女兒追向搶手機者，並成功取回手機，其後由在場市民交還其女兒。男子右眼角受傷流血，救護員及逾20名持防暴裝備的警員到場，護送男子及其家人登上救護車離去。

在西環西寶城、沙田新城市廣場、鑽石山荷里活廣場、油塘大本型等，亦有數以百計市民合唱《願榮光歸香港》，以及叫口號爭取五大訴求，更有市民帶同大號（Tuba）到新城市廣場奏樂。

20防暴警進沙田站 強光照射記者

新城市廣場大合唱活動完結後，有人於港鐵沙田站入閘機呼籲乘客跳閘，晚上近10時50分，約20名配備防暴裝備的警員突進入沙田站驅趕，當時站內未見大批人群聚集，亦未見有人響應「跳閘」。警員甫入站即要求商舖落閘，並用多支強光電筒照射記者影響拍攝，並警告記者不要站在暴徒與警員中間，否則將被視為與暴徒一伙。有記者上前質問警員，為何要在照明充足的站內使用強光電筒照射記者，並要求警員出示委任證，但警員沒有回應。其後在場市民大叫警員「收隊」，擾攘約10分鐘後，警員離去。

市民連日合唱的《願榮光歸香港》，已「衝出香港」，吸引到《時代》周刊記者注意。記者日前透過連登討論區，聯絡到20多歲歌曲作者Thomas。Thomas是全職音樂家，他稱自己作曲後，透過連登招募有志之士為《願榮光歸香港》獻聲、混音及編曲。

Thomas表示，他感到香港反修例運動需要一首歌來團結港人及提振士氣，因而創作《願榮光歸香港》，「音樂是團結人心的工具」。他說，筆下這曲是反修例示威的進行曲（protest march），但其他人可自由演繹，包括將之稱為「國歌」。

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