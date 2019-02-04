【逃犯條例】民主派區議員動議譴責警9．7大埔墟站打市民　建制派離席致流會 (22:45)

提出動議的新民主同盟周炫瑋批評建制派做法荒謬，「反對又唔夠膽，棄權又唔夠膽，只能夠選擇逃走，去逃避呢個議案」，他斥責建制派集體離席是逃避表態，導致流會。和議議案的獨立人士劉勇威批評建制派「真係好可恥」、「成日搞流會」，「集體消失有之，霸道中斷有之，咁大埔民生事務唔使理啦，地區撥款唔使理啦」。

離席的黃碧嬌表示，她約了他人開其他會議，有關動議未載列在會議議程上，不應說她因為有人提動議而避席。她又說開會期間沒有開電話，直至開完會才發現區議會流會。黃碧嬌質疑，提出動議是「逼出席會議人士表態」，相信有區議員離席是因為對此不滿，又稱全港都關注事件，警方亦調查中，受傷學生身在醫院，「點解要逼人討論？進入司法程序，唔係留番法庭、警方去調查㗎咩？」

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