民建聯倡引《收回土地條例》建公屋　民主黨諷「真誠為選票」 (21:02)

建議與「土地共享先導計劃」並行

民建聯指出，按政府現時掌握的土地，未來10年間，只能興建約24.8萬個公營房屋單位。比《長遠房屋策略》10年建31.5萬個單位的新目標，相差高達6.7萬個單位，而預計未來5年公營房屋的「實際供應量」，平均每年為2萬個，遠低於目標每年3.15萬個。

民建聯表示，政府雖是本港最大的「地主」，但手上實際控制的土地其實沒有想像的多。民建聯稱，政府可以以「公共用途」為由徵私人土地，引用《收回土地條例》收地作興建公營房屋，但回歸至2019年8月共20多年以來，僅13次引用《收回土地條例》。民建聯認為，政府提出「土地共享先導計劃」以利用私人業權人的土地作興建公營房屋的同時，也可以引用《收回土地條例》收地，稱兩方法可並行。

尹兆堅：民建聯「今日的我打倒昨日的我」

民建聯今早開記者會，民主黨下午即見記者回應。民主黨房屋政策發言人尹兆堅揶揄「民建聯轉軚，一定有『古怪』」。尹兆堅諷刺民建聯突然「腦筋急轉彎」，企圖用民生救政治，救選票，是「真誠為選票」。尹兆堅又指出，過去他及民主黨議員曾多次在議會內外提出要求引用《收回土地條例》，民建聯均表示反對。民主黨並羅列民建聯以往投反對票紀錄，以及民建聯議員不同意引用《收回土地條例》的撰文。

尹又指出，去年5月的特首答問會上，他曾要求林鄭月娥引用《收回土地條例》收地，但特首質疑不可行。尹兆堅認為，今日是林鄭月娥聯同民建聯、地產建設商會大合奏，寧願「今日的我打倒昨日的我」、以及「大搬龍門」，稱今次動機昭然若揭，建制派是因為避免11月區議會選舉崩盤，試圖藉房屋政策鬆章扭轉民意。他說，如果林鄭月娥以為可用民生解決香港人的「五大訴求」，是「政治幼稚」。尹重申政府必須成立獨立調查委員會，追究警察濫用暴力及與「鄉黑勾結」等問題。

不過，民建聯也不甘示弱，網上反駁有人稱民建聯過往反對政府引用《收回土地條例》。民建聯亦列出立法會投票紀錄，稱民建聯立法會議員柯創盛在2019年1月16日的立法會會議上，就民主黨提出的「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」議案中作出修正，柯清楚建議政府，繼續以過去行之有效的措施，包括引用《收回土地條例》及換地，收回新界的私人土地，加快開拓新界新發展區。民建聯反指民主黨及其他民主派，反對柯創盛的修正案。

收回土地條例 相關報道：

地建會支持政府收回農地 建公屋居屋

收地條例覆核 政府8戰全勝

覓地迫切 測量師籲政府動用條例「走多一步」

其他報道：

【Emily Online】任何仁中秋前教處理蠟燙傷 網民留言促交代8．31真相

1歲女染腦膜炎雙球菌致腦膜炎 情況嚴重留醫伊院

兩男子為連儂牆爭執動武 各簽守行為1年

迷你倉涉藏槍械零件 網店東主獲撤銷控罪兼獲訟費

哈囉喂鬼屋奪命案 演員稱事主無理會被嚇：好似知自己要去咩地方