【逃犯條例．831】毛孟靜引述消防內部紀錄：警稱太子站月台無傷者拒救護入站　消防同時接10傷者報告 (17:51)

毛孟靜指出，根據所得的消防行動對話紀錄，9月1日凌晨零時15分，在太子站的一名救護總隊目表示，位於E出口的警員指站內月台並無傷者，拒絕讓救護員入內；但同一時間，一名見習救護主任表示，站內共有10名傷者，其中6人傷勢嚴重。

毛孟靜說，她的一名公立醫院專科醫生朋友認為，警方要求將太子站7名傷者以港鐵專列送到荔枝角站上救護車，是「完全荒謬的做法」，因太子站地面已有救護站，而且若要送傷者到醫院，第一間肯定會考慮送往最近的廣華醫院，第二會考慮位於深水埗的明愛醫院，最後才會考慮瑪嘉烈醫院。

此外，她指出，港鐵油麻地站3名傷者於當晚11時34分時已離開港鐵站，而太子站的救護員11時42分點算傷者。她指出，油麻地站及太子站「完全兩件事可以割切」，「唔可以就咁炒埋一碟」，將油麻地站的傷者計算在太子站傷者人數中。

毛孟靜又說，不接受消防處早前解釋，事發時可能因現場情況混亂、傷者曾移動或衣著相似等，導致出現重複計算傷者人數。她說，救護員處理有大量傷者的事故時，應即場有紀錄卡記錄傷者情況，且事發當晚現場並非有「數以十計、遑論數以百計」的傷者，故不接受消防處稱「數錯（傷者人數）並非不普遍」的說法。

她表示，過去從沒想過自己要質疑消防處的說法或數字，但現時香港「任何有公權力的架構都基本上盡失香港人信任」，她手上亦有不少自行輯錄的「環境證供」，認為若當局不解釋清楚，將永遠留下疑竇。她要求消防處公開現場對話錄音及文字紀錄，要求消防處及警方交代清楚事件，並指出如無意外消防處正常會保留對話錄音一年。

逃犯條例 相關報道：

化學工程師衝突現場取樣本 證催淚煙化學物可殘留達3周

林鄭拒成立獨立調查委員會 郭卓堅提覆核遭高院駁回

國台辦：民進黨邀港獨分子訪台 讓台成避罪天堂

外交部駐港特派員：止暴制亂刻不容緩

「佔旺畫家」潘浩超不准保釋 控方懷疑牽涉其他案件

涉8・29包圍深水埗警署 女生准20萬元保釋赴波蘭作交換生