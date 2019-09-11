哈囉喂鬼屋奪命案　演員稱事主無理會被嚇：好似知自己要去咩地方 (15:35)

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死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日，偕同女友及朋友往海洋公園，下午在鬼屋從2號滑梯滑下，沿路體驗鬼屋，但沒有在分岔口轉右往出口方向路線，最終行錯路至3號滑梯及爬機件位置，發生事故後，送院後宣告不治。

涉案鬼屋演員林攸昇表示，案發日有兩個崗位，下午1時剛開鬼屋，他在1樓「pre-show room」近入口處接待玩家，15分鐘後轉至地下樓層分岔口「扮鬼」嚇人，並指示離開方向。根據鬼屋地下平面圖，玩家從滑梯滑下來，獨自走一段路後，便會抵達該分岔口。

林攸昇說，當日是首次在該分岔口位置「扮鬼」，他記憶中前一晚同事站在原定位置的前方布幕附近，故他誤以為正確位置在布幕附近，「撈亂咗位置」；而他為更好隱藏自己，更「企入啲」，躲藏在布幕後面位置嚇人。根據平面圖，林攸昇最後站在原定位置的對面走廊。

林攸昇憶述，他當日嚇過兩名玩家，兩人都循出口方向離開。開鬼屋前，有海洋公園職員事先檢查各演員位置是否正確，但他轉位後，沒有其他人巡查。

另一菲籍演員Gerald Medalla由菲律賓語翻譯協助下作供。他本來主要負責嚇3號滑梯下來的玩家，案發日曾見到有人逆行至滑梯方向，但他現身嚇人後，並伸出右手指示方向，但那人不理會他，沿自己的方向前進，「好似知自己要去咩地方」。因此，Medalla誤以為那人是巡查演員崗位的職員，而他當日見過相關職員穿黑衣，故沒有阻止他前行。據了解，張朝傑當日身穿黑衣。

操作2號滑梯機械的演員伍慧琳稱，當日3號滑梯操作員曾向她表示，從閉路電視見到有人影經過，但走出去滑梯口卻沒有人。

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