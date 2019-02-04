吳文遠反釋法遊行煽惑非法集結判緩刑　稱對比港現況微不足道望港人續抗議 (14:37)

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吳文遠於判刑前在庭外表示，以平常心面對判刑，即使被判入獄亦會上訴到底。他續稱，本案比起本港現在面對的是「微不足道」，認為當年各種社會迹象正預示今日香港所面對，現時警方濫權濫捕延伸全港，勉勵香港人不要放棄，繼續抗爭。

吳文遠一方求情稱，吳文遠因攀爬鐵馬擾亂秩序而入罪，事實上他當時只想「企出嚟」作群眾管理，並非有心犯案。吳文遠一方續指出，案件至今已3年，「成個香港唔同晒」，希望法庭沿用當年社會環境作判刑考慮，又強調案發時終院未就黃之鋒2014年被控非法集結一案頒下判辭，此前監禁式刑罪並非「非法集結罪」判刑考慮，故指出不應以此案例作參考。

裁判官黃雅茵判刑指出，吳文遠兩次煽惑他人爬過鐵馬的行為，有可能影響交通，亦涉及一定程度暴力；可幸響應人數不多，混亂情況維持時間不長，警員徒手已足夠使爬上鐵馬的人返回地面。不過，吳文遠在案中是帶頭角色，判處社會服務令並不適合，但考慮到案件對公眾影響較輕，沒有人受傷及財物沒遭損壞，終判吳文遠監禁14日，緩刑1年。

曾患血癌的第七被告、香港眾前常委志林淳軒早前承認一項煽惑他人擾亂公眾秩序罪。他求情稱對犯案感後悔，自2017年年中已離開所有政治聯繫，現專心學業，正修讀神學學士學位，亦將準備修讀碩士課程。他終被判80小時社會服務令。

第八被告、嶺南大學前學生會長鄭沛倫被裁定一項參與非法集結罪成。他獲多人撰寫求情信，包括嶺大校長鄭國漢及校董會主席歐陽伯權，信中均透露他具領導才及責任感，有大好前途，希望法庭不要判監。

早已承認一項非法集結罪的第九被告、香港眾志主席林朗彥表示，認罪因為已預計承受代價；又指香港一直埋藏很多政治不公，希望政府回應五大訴求。

黃官認為，林淳軒、鄭沛倫及林朗彥三人涉及的事件，無論時間長短、對應的警方武力程度、對交通影響等，都比吳文遠等人涉及的事件嚴重，例如有示威者曾將雨傘及水樽等物品擲向警方。對於林淳軒，裁判官考慮其背景及對事件反省，包括他有強烈意欲完成學業，以及因案件患上適應阻礙症，吃了不少苦頭，故決定給予他機會，判處80小時社會服務令。

然而，法庭認為罰款及社會服務令均不能反映鄭沛倫及林朗彥犯案的嚴重性，其中林朗彥更非初犯，有同類型案底被判社會服務令。但裁判官認同，兩人背景良好，年紀尚輕，案中沒有人受傷或財物損毀，終判兩人監禁14日，緩刑1年。

餘下4名被告，包括周嘉發、盧德昌、陳文威及葉志衍，裁判官認為眾人背景良好，在案中不是領導角色，亦無造成受傷及損壞財物，判處4人各履行60至100小時社會服務令。

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