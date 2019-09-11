【逃犯條例】「佔旺畫家」潘浩超不准保釋　控方懷疑牽涉其他案件 (12:04)

被告潘浩超（31歲）穿黑色背心應訊，不時望向公眾席和記者席。

控方懷疑被告牽涉此案以外、在其他日子發生的事件，亦透露該事件與本案證據有關，因此要求押後兩星期至本月25日提訊，以作進一步調查，獲裁判官批准。據悉，控方有可能增加控罪。

辯方不反對押後提訊，同時提出保釋申請，希望以1100元現金、居於報稱住址、遵守宵禁及禁足令等作為被告保釋條件。

裁判官黃士翔表示，由於被告控罪嚴重，加上他在另一宗案件的保釋期間犯下本案，過往亦有棄保潛逃的紀錄，故拒絕其保釋申請，被告還押懲教處看管至9月25日提訊。

被告潘浩超的9項控罪，包括一項襲警、刑事損壞及參與未經批准的集結罪，控罪指被告涉嫌於6月21日晚上6時至10時，在灣仔軍器廠街灣仔警署外襲擊警務人員，亦損壞屬於香港警務處的牆及扶手電梯，在灣仔警署外的公眾地方作出擾亂秩序的行為；另外6項襲警罪則指被告襲擊女督察譚柔麗、警長文振寰、偵緝警長方志洋、偵緝警長盧偉東、偵緝警員陳梓軒、偵緝警員盧卓基及警員梁綽熙。

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