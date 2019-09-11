【逃犯條例】涂謹申憂派警棍釀更多衝突　陳克勤：助嚇退兇徒 (11:28)

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤接受同一節目訪問時表示，休班警員獲發伸縮警棍有助介入「野貓式」的示威活動，勸止示威者冷靜下來。他提到早前葵涌遇襲警員，認為警員如有裝備在手，不會被斬至如此重傷，又說任何裝備對執法人員都是保障，有助嚇退兇徒，並可協助休班警員處理可控情況，在心理上達到效果。

監警會前成員鄭承隆接受商台節目訪問，他以元朗7・21事件為例，指衝突期間，曾有兩名持槍軍裝警員離開要求增援，相信手持警棍的警員更無法制止類似情況。鄭承隆認為，伸縮警棍用法在於保障自己及旁人安全，坦言可以的話自己不會帶警棍出街，因對處理衝突幫助不大，又要擔心遺失警棍。他呼籲警方交代派發伸縮警棍想達至的目標，讓市民釋懷。

警方推出10條WhatsApp熱線供市民匿名「報料」，涂謹申認為，有關措施只會「畀人玩」，警方接獲情報後需判斷是否展開調查，並要承受遺漏所帶來的責任，他形容措施是「做又死，唔做又死」。鄭承隆認為，WhatsApp報料會導致「篤灰」現象。

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