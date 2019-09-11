反釋法遊行　吳文遠林朗彥判囚14天緩刑1年　林淳軒等6人判服務令 (11:59)

社民連主席吳文遠及另外8名示威者，於2016年11月反釋法遊行期間與警方衝突被捕，除了其中兩人早已認罪，吳文遠經審訊後被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪成，另外5人分別被裁定參與非法集結罪成、阻撓執行職務警務人員等罪成，只有一人參與非法集結脫罪。案件今在西九龍裁判法院判刑，吳文遠（42歲）被判14天監禁、緩刑1年。至於早認罪的香港眾志主席林朗彥（24歲）及前常委林淳軒（25歲）分別被判監禁14天、緩刑1年及80小時社會服務令。
其餘否認控罪的被告包括嶺大學生會前會長鄭沛倫（24歲）被判囚14天、緩刑1年；自僱設計師葉志衍（29歲）、大專政改關注組成員盧德昌（24歲）及社民連副秘書長周嘉發（27歲）判100小時社會服務令，工黨傳訊幹事陳文威（25歲）判60小時社會服務令，另人民力量成員周樹榮（67歲）早前已被裁定罪名不成立。
吳文遠聞判前在庭外表示，平常心面對判刑，即使被判入獄亦會上訴到底。他表示本案比起本港現在面對的是「微不足道」，現時警方濫權濫捕延伸全港，但勉勵香港人不要放棄，繼續抗爭。
控方案情指出，根據警方向「民間人權陣線」發出的不反對通知書，准許遊行隊伍在2016年11月6日下午3時，從灣仔盧押道起始，沿軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中及銀行街等路線遊行，原定終點為中環皇后像廣場。惟高級督察葉思朗在遊行開始前才獲告知，遊行隊伍將改道前往干諾道西的中聯辦，警方遂於中聯辦門外設立「指定公眾活動區」。
直至遊行隊伍進入指定公眾活動區，吳文遠要求警方開干諾道西一條行車線，又呼籲遊行者爬過鐵馬衝出馬路；同時吳文遠爬上鐵馬，繼續呼喚「爬出去啊」，有數人響應爬上鐵馬。
另外，林朗彥亦因反修訂示威被捕，他與香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等控罪，三人的案件押後至11月8日再訊。