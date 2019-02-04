【逃犯條例】27學者高官聯署促獨立調查警用過度武力　籲示威者和平表達訴求 (22:16)

聯署者有學者、醫生、牧師、政府高官等人，包括前勞福局長蕭偉強、前財政司長政治助理羅永聰、中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機、前監警會委員方敏生。信中提及，近日警方執法時頻頻出現不必要的武力，認為痛者不僅是受害的市民，「苦果亦會是警隊承受」。另一邊廂，示威活動愈趨暴力，令社會漸漸失去安寧，惹來市民反感。

鑑於各種暴力行為，聯署者呼籲示威者和平表達訴求，停止破壞公眾設施和挑釁的行為，以免對社會、他人和自己造成損害；又指出不論是示威者還是警方，只要過分使用暴力，最終只會「令親者痛，仇者快」。

信中亦指出，犯事者絕大部分不是十惡不赦的兇徒悍匪，香港警察是久經訓練的紀律部隊，「應能分辨地執法」，惟以不必要武力對待懷疑違法者或被捕者，只會進一步栽種仇恨，令警民關係惡化，使政府與市民間的對話難以進行。

聯署者促請林鄭月娥、局長和處長正視問題，釋出善意；政府亦應徹查7月21日元朗事件和完整公開交代8月31日太子站衝突事件，以息民憤。針對警方使用過分武力，信中指出成立獨立調查委員會是「刻不容緩」，在真相的基礎上，各方才能修補關係，走向和解。

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