【逃犯條例】27學者高官聯署促獨立調查警用過度武力　籲示威者和平表達訴求 (22:16)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，27名學者和前高官等人今天（10日）公開聯署信，促請特首林鄭月娥、保安局長李家超和警務處長盧偉聰正視警方使用過分武力執法的問題，成立獨立調查委員會，並呼籲示威者和平克制地表達訴求，停止挑釁和破壞公眾設施的行為，社會才得以走向和解之路。
聯署者有學者、醫生、牧師、政府高官等人，包括前勞福局長蕭偉強、前財政司長政治助理羅永聰、中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機、前監警會委員方敏生。信中提及，近日警方執法時頻頻出現不必要的武力，認為痛者不僅是受害的市民，「苦果亦會是警隊承受」。另一邊廂，示威活動愈趨暴力，令社會漸漸失去安寧，惹來市民反感。
鑑於各種暴力行為，聯署者呼籲示威者和平表達訴求，停止破壞公眾設施和挑釁的行為，以免對社會、他人和自己造成損害；又指出不論是示威者還是警方，只要過分使用暴力，最終只會「令親者痛，仇者快」。
信中亦指出，犯事者絕大部分不是十惡不赦的兇徒悍匪，香港警察是久經訓練的紀律部隊，「應能分辨地執法」，惟以不必要武力對待懷疑違法者或被捕者，只會進一步栽種仇恨，令警民關係惡化，使政府與市民間的對話難以進行。
聯署者促請林鄭月娥、局長和處長正視問題，釋出善意；政府亦應徹查7月21日元朗事件和完整公開交代8月31日太子站衝突事件，以息民憤。針對警方使用過分武力，信中指出成立獨立調查委員會是「刻不容緩」，在真相的基礎上，各方才能修補關係，走向和解。