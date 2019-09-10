【逃犯條例】市民太子站外獻花　不滿港鐵只公開閉路電視截圖 (20:02)

25歲的葛先生不接受港鐵及警方的說法，因為截圖只公開月台情况，但警察當日是衝入車廂打人。他認為「就算timestamp（顯示時間）都可任人改」，因此堅持站內閉路電視一定要以影片形式公開才有意義。另外，他說8‧31後太子站曾封站兩天，港鐵亦應交代該兩天站內發生什麼事。葛先生批評港鐵及警方態度鬼崇，事件發生逾一星期才公開截圖，可信度成疑。

至於示威者行動時經常破壞閉路電視，他認為因為政府打壓抗爭，示威者怕被清算才會出此下策，不應歸咎示威者令真相無法還原。

20多歲大學生Thomas（化名）第一次到太子站獻花時不停抽泣，他說自8‧31後不敢到太子站，因看見警察打人的片段後情緒一直未平復。他同樣不接受港鐵及警方的解釋，即使有閉路電視受損，亦應公開「完整、不經剪接的影片」。

另外，50歲的Elaine認為由於當日警察要求記者離場，導致只有警察、港鐵及救護員知道站內的事，但港鐵近日隨意封站，「違反市民心願」，任其解釋幾多次亦沒法打破困局。她認為至少要有獨立調查委員會，要求各方公開資料，才能還示威者、警察等持份者一個公道。

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