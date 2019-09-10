【逃犯條例】涉咬警員手指　示威者被加控公眾地方擾亂秩序罪 (19:00)

7月14日沙田區反修訂《逃犯條例》示威引發的警民衝突，港大應屆畢業生涉咬斷警員手指，早前在沙田裁判法院被控一項襲警罪、兩項有意圖傷人罪及一項未能在規定下出示身分證明文件罪，案件今（10日）在沙田裁判院再提堂。控方透露，律政司將加控被告多一項公眾地方內擾亂秩序行為罪，並將案件轉介區域法院審訊。裁判官應控方要求將案件押後下月8日再訊，以待準備轉介到區域法院審訊的文件，另批准辯方要求剔除被告宵禁令，批准被告繼續保釋候訊。
現年22歲的被告杜啟華身穿灰色西裝應訊，離開法院時和數十名市民高喊「光復香港，時代革命」等口號。
控方在庭上透露，已索取律政司指示，將增加被告一項違反《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」的控罪，和其餘四項控罪一併處理。控方透露被告當日曾由高處投擲物件，危害地下警員、記者及示威者的安全。
辯方申請剔除被告的宵禁令及禁足令，辯方又透露，被告已找到巿場推廣助理的新工作，即使控方新增一項公眾地方擾亂秩序罪，控罪只針對被告案發當日在新城市廣場的行為，案件審訊需時一年半載，無必要過份箝制被告的自由。
署理主任裁判官高偉雄表示，考慮到被告杜啟華將新增一項控罪，將維持其禁足令，不得踏足沙田新城市廣場，但剔除其宵禁令，每周向警署報到的次數由4次減至3次，並下令將案件押後至下月8日再訊，以準備文件轉至區域法院。
原有的4項控罪指，被告於7月14日晚上9時53分至9時55分之間，在沙田新城市廣場第一期L3層「LONGCHAMP」及「COACH」店舖外，襲擊警員葉卓軒，並意圖使高級警司梁子健和偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害。被告亦被控於同日，未能在警員陸健明規定下，出示身分證明文件以供查閱。