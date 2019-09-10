【逃犯條例】涉咬警員手指　示威者被加控公眾地方擾亂秩序罪 (19:00)

現年22歲的被告杜啟華身穿灰色西裝應訊，離開法院時和數十名市民高喊「光復香港，時代革命」等口號。

控方在庭上透露，已索取律政司指示，將增加被告一項違反《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」的控罪，和其餘四項控罪一併處理。控方透露被告當日曾由高處投擲物件，危害地下警員、記者及示威者的安全。

辯方申請剔除被告的宵禁令及禁足令，辯方又透露，被告已找到巿場推廣助理的新工作，即使控方新增一項公眾地方擾亂秩序罪，控罪只針對被告案發當日在新城市廣場的行為，案件審訊需時一年半載，無必要過份箝制被告的自由。

署理主任裁判官高偉雄表示，考慮到被告杜啟華將新增一項控罪，將維持其禁足令，不得踏足沙田新城市廣場，但剔除其宵禁令，每周向警署報到的次數由4次減至3次，並下令將案件押後至下月8日再訊，以準備文件轉至區域法院。

原有的4項控罪指，被告於7月14日晚上9時53分至9時55分之間，在沙田新城市廣場第一期L3層「LONGCHAMP」及「COACH」店舖外，襲擊警員葉卓軒，並意圖使高級警司梁子健和偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害。被告亦被控於同日，未能在警員陸健明規定下，出示身分證明文件以供查閱。

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