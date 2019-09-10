憂青年自殺率回升　葉兆輝籲市民轉傳資訊前三思 (17:30)

今天（10日）是「世界防止自殺日」，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝公布，最新估測出2018年香港自殺率是12.2，較2017年的12.8稍低，而15至24歲青少年的自殺率由2017年的10.4降至2018年9.5。但他指近期社會氣氛緊張，加上網絡不斷流傳各項「手動傳」的虛假資訊，容易煽動青年情緒，若情况持續，擔心今年青年自殺率會回升，呼籲市民轉傳資訊時要三思。
根據死因裁判法庭提供數據，研究中心估測去年香港自殺率是12.2，即每10萬人中有12.2人死於自殺。而男女自殺率均告微跌，連一向自殺率高企的高齡人士自殺率亦微降至27.1。而最常見的自殺方法依舊是跳樓，其次是燒炭和上吊。
24小時情緒支援服務網上平台「Open噏」，服務對象是11至35歲青年，平台的臨床督導主任周文慧指出自去年10月起，服務了逾1.4萬個案，以女性使用者居多。「Open噏」義工麥詠宜指，近期輔導不少因政見不同而家庭關係變緊張的親友，她會提醒他們「莫忘初衷」，記住那份出於家人的關愛，「可能父母不同意子女做法，是出於關心，所以應該坦誠講出感受」。
世界衛生組織亦於昨日（9日）表示，現時每40秒便有一人死於自殺，然而全球只有38個國家制定了自殺預防策略，呼籲所有國家以可持續方式，將行之有效的自殺預防策略納入其衛生和教育規劃，以預防可避免的死亡。