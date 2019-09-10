【逃犯條例】涉九龍文理書院揮舞鎅刀　65歲漢被控傷人不准保釋 (16:45)

反修訂《逃犯條例》示威持續，全港多間中學昨（9日）有學生和校友築成人鏈，其間一名65歲退休漢在文理書院（九龍）外指罵師生及揮動鎅刀，導致一名教師手部受傷送院。該男子被捕及被控一項傷人罪，今（10日）在觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至周五（13日）再訊，以待警方安排認人手續，被告須還押警方看管。
報稱退休的符柱標（65歲）被控於2019年9月9日，在牛頭角沐虹街文理書院（九龍）外，非法及惡意傷害杜珮瑜。被告報稱居於啟晴邨。
控方在庭上透露，案發當日約80人於現場和平示威，各人手拖手組成人鏈，他們曾喊口號，但沒衝擊，當中多數為身穿該校校服的中學生，惟居於附近的被告當時稱「太嘈」，並手持鎅刀到場與學生爭執，一名33歲女教師與被告理論，遭被告弄傷手指，需縫6針。被告其後逃離現場，但遭閉路電視拍下行蹤，他最終在家被捕。
辯方則透露，被告退休前任職建築工人，他當日並非逃走，而是到旺角的老人院探望其90歲、患腦退化的父親，他回家後得悉警察正尋找他，故決定在家等候，他強調被告沒意圖逃走。裁判官最終拒絕被告保釋，並押後案件至周五（13日），以待警方安排認人手續。
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