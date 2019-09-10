海洋公園鬼屋奪命案　職員：翻查閉路電視才知男子爬入機件位置 (18:02)

死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日，偕女友許樂思及朋友，往海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，當日下午在鬼屋發生事故，同日送院搶救不治。

涉案「棺材滑梯」裝置主管葉寶石供稱，海洋公園將管理外判予浩生檢測有限公司，他並非註冊工程師，案發前3天（9月13日）從機電署獲取該項目主管人員資格，他主責確保機件正常運作及操作。

葉寶石說，鬼屋開放前已檢查各機件沒有異常，其後與另外兩名職員在1樓監控室，內有閉路電視屏幕。海洋公園代表律師指出，鬼屋共有48個閉路電視鏡頭，1樓監控室設4個40吋屏幕播放所有畫面，包括播放各玩家滑下滑梯的畫面。

據死因研訊官呈堂的閉路電視截圖，逾20個鏡頭拍到張朝傑，他從2號「棺材滑梯」滑下後沿路離開，其間錯過在正確分叉路口轉右往出口方向，之後約4部閉路電視拍攝到疑似同一人往鬼屋內部行走，終到達3號「棺材滑梯」，爬往機房位置後不知所終；約2分鐘後，滑梯上層銀色板向下移動，有他人從上滑下。

葉寶石憶述，當日約下午1時45分接報3號滑梯有問題，觀察後發現有人在機件位置暈倒，已即時停止機件運作，報警及召救護員，救護員約10分鐘後到場。

涉案鬼屋設計總監Joel Brett Talacko表示，意外後海洋公園作出檢討，演員須「握手交更」，接觸到接班者才可離開崗位；制定「重點注意位置」，有機會令玩家迷路、安全受威脅的位置須派人駐守；鬼屋內工作人員或維修人員需戴反光臂帶作識別；聘請海外專家給予意見；今年鬼屋會設有「緊急掣」，遇上緊急事故可即時按掣應變。

案件下午繼續。

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