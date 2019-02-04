虛假匯率騙兌換差價919元　找換店職員認罪稱用作為同事買飲品 (18:16)

廉政公署早前起訴一名找換店職員，控告她涉嫌使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格，騙取找換店獲取差額919元。她今（10日）在九龍城裁判法院承認一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪，控方稱被告將差額用於為分店同事買飲品，以及向朋友回贈「中介費」。
被告周海英（46歲）案發時為許氏兄弟外幣找換有限公司（下稱許氏兄弟）的找換員，裁判官先索取被告的感化官及社會服務令報告，案件押後至本月24日判刑，其間被告繼續保釋。案情指出，被告去年6月4日至7月16日，與油麻地分店的周姓經理一同串謀意圖欺騙許氏兄弟，使用3份載有虛假陳述的「匯款申請書」表格。該表格上的匯率，比許氏兄弟協定的匯率對匯款人更有利，附上的結算金額亦低於從匯款人收取的款項。被告先後介紹朋友及姊夫的丈夫到分店匯款，從中獲取港幣共919元的差額。
辯方求情指出，雖然被告周海英誠信有問題，但她沒有將騙取的差額據為己有。控方亦確認，被告將差額用於為分店同事買飲品，以及向朋友回贈「中介費」。辯方續指出，被告周海英並非案件的始作俑者，周姓經理才是主謀，控方表示廉署將繼續調查涉案經理的個案。
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