虛假匯率騙兌換差價919元　找換店職員認罪稱用作為同事買飲品 (18:16)

被告周海英（46歲）案發時為許氏兄弟外幣找換有限公司（下稱許氏兄弟）的找換員，裁判官先索取被告的感化官及社會服務令報告，案件押後至本月24日判刑，其間被告繼續保釋。案情指出，被告去年6月4日至7月16日，與油麻地分店的周姓經理一同串謀意圖欺騙許氏兄弟，使用3份載有虛假陳述的「匯款申請書」表格。該表格上的匯率，比許氏兄弟協定的匯率對匯款人更有利，附上的結算金額亦低於從匯款人收取的款項。被告先後介紹朋友及姊夫的丈夫到分店匯款，從中獲取港幣共919元的差額。

辯方求情指出，雖然被告周海英誠信有問題，但她沒有將騙取的差額據為己有。控方亦確認，被告將差額用於為分店同事買飲品，以及向朋友回贈「中介費」。辯方續指出，被告周海英並非案件的始作俑者，周姓經理才是主謀，控方表示廉署將繼續調查涉案經理的個案。

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