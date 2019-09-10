胸襲幼園教師後竊笑離開　網店東主非禮罪成判囚兩年 (16:03)

39歲被告盧耀國上月被裁定一項非禮罪罪成，案件今（10日）在區域法院判刑。辯方求情稱，被告一直勤力工作，曾在豐澤連鎖電器店工作18年，之後自僱創立網店，同居女友更在他還押期間替他誕下男嬰，故希望法庭輕判。

惟法官引述報告指出，案件對受害人X造成創傷，曾害怕面對人，會獨留家中，見到男人時會感驚恐，加上X案發前曾警告被告，被告不但沒有卻步，得逞後更作出得戚的「小飛象」動作，可說是在X傷口上撒鹽，終判被告入獄兩年。

控方案情指出，去年4月29日事主乘坐升降機前往住所樓層時，發現尾隨男子一同入升降機，但沒有按任何樓層，令事主生疑。事主先讓被告離開升降機，被告曾向事主搭訕「你去邊呀？」，其後一度進入樓梯防煙門，再折返尾隨事主。事主叫被告不要靠近否則報警，但被告仍衝向事主，用雙手將她推倒，再施以胸襲，又企圖強吻她，鄰居聞聲響查看何事，並喝止被告。

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