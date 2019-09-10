凱莉山遭入稟追討逾2500萬元租金雜費 (15:16)

英國貴族學校凱莉山（Mount Kelly）去年獲批來港辦學，其原定用作私立小學校舍的紅磡祥祺中心去年遭城規會否決相關申請後，目前陷入租約糾紛。祥祺中心昨（9日）入稟高等法院，指凱莉山拖欠租金和管理費等，要求凱莉山支付2571萬元的租金和管理費等，以及賠償損失。
原告為祥祺中心有限公司，被告為Mount Kelly International Ltd.。原告在入稟狀指出，被告於前年4月18日租用祥祺中心B座地下、一樓和部分停車位，相關租約期為6年，即由前年4月至2023年4月。
入稟狀指出，被告除了於前年4月和去年1月支付約731萬元外，一直未有繳付物業於前年9月至去年12月共約2571萬元的租金和管理費等，亦導致原告承受約2萬元的損失。
入稟狀又稱，至去年12月，被告表明放棄租用涉案物業，原告最終於本年2月將物業租予新租客，稱被告進一步的違約行為，致原告再承受超過1.36億元的損失。
翻查報道，凱莉山2個月前亦曾入稟高等法院，指因祥祺作出失實陳述，才簽署相關租約，要求法庭頒令該租約無效，以及下令祥祺退回約1000萬元的按金和裝修費用。
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