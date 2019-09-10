凱莉山遭入稟追討逾2500萬元租金雜費 (15:16)

原告為祥祺中心有限公司，被告為Mount Kelly International Ltd.。原告在入稟狀指出，被告於前年4月18日租用祥祺中心B座地下、一樓和部分停車位，相關租約期為6年，即由前年4月至2023年4月。

入稟狀指出，被告除了於前年4月和去年1月支付約731萬元外，一直未有繳付物業於前年9月至去年12月共約2571萬元的租金和管理費等，亦導致原告承受約2萬元的損失。

入稟狀又稱，至去年12月，被告表明放棄租用涉案物業，原告最終於本年2月將物業租予新租客，稱被告進一步的違約行為，致原告再承受超過1.36億元的損失。

翻查報道，凱莉山2個月前亦曾入稟高等法院，指因祥祺作出失實陳述，才簽署相關租約，要求法庭頒令該租約無效，以及下令祥祺退回約1000萬元的按金和裝修費用。

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