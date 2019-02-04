【逃犯條例】跨部門記者會澄清8‧31太子站無死亡個案、失蹤人口、報案紀錄 (15:00)

警：無涉8‧31事件失蹤人口紀錄

余鎧均指出，留意到謠言指8月31日太子站有人被毆打致死，以及聲稱有人認識死者、和死者家屬已向旺角警署報案的說法，警方先後翻查紀錄，至今仍沒有發現有相關報案記錄，亦沒有任何涉及8月31日事件的失蹤人口紀錄。

港鐵：太子站無死亡個案

黃琨暐表示，當日太子站有3個閉路電視被破壞，其中一個是4號月台、由荃灣往中環月台的閉路電視，所以有關紀錄不齊全，而公開閉路電視有私隱考慮，一般會在28天內銷毁，為配合調查已將片段保留至3年。他澄清太子站沒有死亡個案，重申有7名傷者由荔枝角站送院，3人由油麻地站送院。

消防：一市民要求救護服務 經檢查離開車站

羅信堂特別提到，當晚有一名在太子站的市民要求救護服務，經檢查後該市民毋須送院，由救護員陪同離開太子站，因此該市民沒有被算入太子站事件受傷的人數中。他表示，當日初步評估約有10名傷者，遂要求增援，其後增援人員到場，再點算後有7人要送院，傷者由特別列車由太子站送往荔枝角站，再分別送往明愛及瑪嘉烈醫院，7人中3人情況嚴重、2人普通及2人輕傷。

醫管局：8‧31至9‧2有46傷者求醫

龔澤民稱，8月31日至9月2日期間，有46名包括35男11女的傷者由各區前往10間醫院急症室求醫，19人留院中有5名傷者情況嚴重、14人穩定，其餘27人已出院；至今所有留院傷者已出院。

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