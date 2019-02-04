【逃犯條例】跨部門記者會澄清8‧31太子站無死亡個案、失蹤人口、報案紀錄 (15:00)

8月31日警方速龍小隊衝入港鐵太子站車廂行動，及後「打死人」以至「毁屍滅迹」傳言不斷，坊間要求港鐵公開閉路電視片段。警察公共關係科高級警司余鎧均、消防處高級助理救護總長羅信堂、醫院管理局高級行政經理龔澤民及香港鐵路有限公司車務營運總監黃琨暐今日（10日）召開記者會作出澄清。
警：無涉8‧31事件失蹤人口紀錄
余鎧均指出，留意到謠言指8月31日太子站有人被毆打致死，以及聲稱有人認識死者、和死者家屬已向旺角警署報案的說法，警方先後翻查紀錄，至今仍沒有發現有相關報案記錄，亦沒有任何涉及8月31日事件的失蹤人口紀錄。
港鐵：太子站無死亡個案
黃琨暐表示，當日太子站有3個閉路電視被破壞，其中一個是4號月台、由荃灣往中環月台的閉路電視，所以有關紀錄不齊全，而公開閉路電視有私隱考慮，一般會在28天內銷毁，為配合調查已將片段保留至3年。他澄清太子站沒有死亡個案，重申有7名傷者由荔枝角站送院，3人由油麻地站送院。
消防：一市民要求救護服務 經檢查離開車站
羅信堂特別提到，當晚有一名在太子站的市民要求救護服務，經檢查後該市民毋須送院，由救護員陪同離開太子站，因此該市民沒有被算入太子站事件受傷的人數中。他表示，當日初步評估約有10名傷者，遂要求增援，其後增援人員到場，再點算後有7人要送院，傷者由特別列車由太子站送往荔枝角站，再分別送往明愛及瑪嘉烈醫院，7人中3人情況嚴重、2人普通及2人輕傷。
醫管局：8‧31至9‧2有46傷者求醫
龔澤民稱，8月31日至9月2日期間，有46名包括35男11女的傷者由各區前往10間醫院急症室求醫，19人留院中有5名傷者情況嚴重、14人穩定，其餘27人已出院；至今所有留院傷者已出院。
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