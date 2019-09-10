【逃犯條例】海麗邨居民叫口號起爭執　24歲男涉普通襲擊被捕 (14:24)

深水埗區議員楊彧今（10日）凌晨到警署了解。他表示，被捕男子已獲准保釋，警方昨晚另帶走2名女子到警署協助調查。楊彧表示，昨晚的事件是居民間的糾紛，有居民因不滿有人叫口號遂報警。軍裝警員持圓盾及警棍到場，有居民指向兩名女子，稱「係嗰兩個」，警員走向兩人，兩人逃跑，警員追上前將其截停，其間一人跌倒擦傷。楊彧稱，警方事後帶走兩名女子到警署協助調查，二人於凌晨約零時45分離開警署。楊彧續說，其中一名少女在父母陪同下到警署，另一名女子則年約20歲，事後到醫院驗傷。

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