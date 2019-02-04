【逃犯條例】美議員推《香港人權與民主法案》　林鄭︰干預特區事務極不恰當 (13:40)

相關報道︰林鄭月娥︰羅范椒芬言論僅其個人立場 籲市民核實假消息謠言 本月內走入社區安排對話

反修例引發的示威風波持續3個月未息，早前刊登「黃台之瓜，何堪再摘」內容廣告的香港首富、長和系創辦人李嘉誠，日前再就近期社會情况發聲。根據網上流傳片段，李嘉誠發言時，呼籲年輕人體諒大局，執政者亦對年輕人網開一面。林鄭月娥回應記者提問時，稱不評論個別人士的發言，強調「對香港青年人的關心、關愛」是特區政府的政策。

林鄭月娥稱，今屆政府過去兩年多透過不同政策，給予年輕人更多參與政府政策的機會，但認同經過修例事件，政府應做更多及做得更好，並直接與年輕人對話。她又說，對任何違法行為一定依法追究。她並稱，政府全力支持警方止暴制亂。

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