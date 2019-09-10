【逃犯條例】黃之鋒：港如冷戰時柏林　促各國支持抗爭反中國專政 (15:31)

黃之鋒於活動中指出，「如果我們在新冷戰時期，香港就是新柏林」，他批評中國國家主席習近平「不是國家主席而是帝王」。他說，示威者不會因特首林鄭月娥日前宣布撤回修例等4項行動而自滿，批評林鄭月娥此時宣布4項行動是在10月1日國慶前換取社會安寧的「詭計」。

黃之鋒今早（10日）於facebook發文透露，他亦與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面。他表示，感受到馬斯非常關心香港抗爭未來形勢，亦對港人爭取自由予以肯定。他促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，亦應反對港府使用《緊急法》斷送香港自治。

他表示，將會繼續推動德國政壇實踐4項主張，包括延遲與中國及港方的貿易談判，直至人權問題納入談判議程；停止發售和出口武器予香港黑警；研究推動德國版《香港人權與民主法案》的可能；檢視現行簽證、移民與庇護安排，照顧赴德港人。

美國國會及行政當局中國委員會將於下周二（17日）舉行聽證會，討論香港事務，並邀請黃之鋒及歌手何韻詩等人出席，預料兩人將前往支持《香港人權與民主法案》的立法。

（路透社/美國之音）

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