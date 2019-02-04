【逃犯條例】林鄭月娥︰羅范椒芬言論僅其個人立場　籲市民核實假消息謠言　本月內走入社區安排對話 (11:16)

特首林鄭月娥今早（10日）在行會前見記者，被問及行政會議成員羅范椒芬日前「確認」有年輕女子被誤導向前線示威者提供免費性服務，林鄭月娥說這是羅個人的看法，但過去一段時間，不少假消息在網上傳播，希望市民包括官員收取有關信息時要小心核實，若涉及特區政府的運作，政府將盡最大努力澄清；若有關信息涉嫌觸犯法例，有關人士應該向警方舉報，或至少向專業人士或家人求助。
林鄭月娥又稱過去周末，國際機場及港鐵受到嚴峻挑戰，多個港鐵車站被大肆破壞，形容破壞者是暴徒，呼籲「暴力人士」不要再使用暴力。她感謝港鐵員工通宵修復，盡最大努力為市民服務。林鄭月娥上周提出建立對話平台，她表示很多團體主動接觸政府，希望對話，但不希望公開進行，以便能坦誠交流，她稱本月內將走入社區，並視乎情況安排對話平台。
林鄭月娥提及到周日遊行後有激進者、暴徒大肆破壞港鐵中環站、灣仔站及銅鑼灣站，強調不能因為是無生命的設施便肆意破壞多年來建立的基建設施及系統。她指出，港鐵車站設施受到瘋狂式破壞，已遠超反修例等示威訴求，指「暴力升級及持續」不能解決社會現時問題，只會令社會矛盾、衝突及撕裂甚至仇恨更深，更難恢復社會秩序及修補社會撕裂。
逃犯條例 相關報道：
港鐵研公開8‧31片段 已整理文字 形式討論中 被打教大生入稟促披露
大埔被警扑爆頭男生 片段顯示沒毁物 警：喝止仍逃跑遂施棍 現難評論武力是否合適
警察家屬理大女生 擲紙杯控襲警 20歲畢業生涉藏汽油彈 控管有武器
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介