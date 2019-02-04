【逃犯條例】林鄭月娥︰羅范椒芬言論僅其個人立場　籲市民核實假消息謠言　本月內走入社區安排對話 (11:16)

林鄭月娥又稱過去周末，國際機場及港鐵受到嚴峻挑戰，多個港鐵車站被大肆破壞，形容破壞者是暴徒，呼籲「暴力人士」不要再使用暴力。她感謝港鐵員工通宵修復，盡最大努力為市民服務。林鄭月娥上周提出建立對話平台，她表示很多團體主動接觸政府，希望對話，但不希望公開進行，以便能坦誠交流，她稱本月內將走入社區，並視乎情況安排對話平台。

林鄭月娥提及到周日遊行後有激進者、暴徒大肆破壞港鐵中環站、灣仔站及銅鑼灣站，強調不能因為是無生命的設施便肆意破壞多年來建立的基建設施及系統。她指出，港鐵車站設施受到瘋狂式破壞，已遠超反修例等示威訴求，指「暴力升級及持續」不能解決社會現時問題，只會令社會矛盾、衝突及撕裂甚至仇恨更深，更難恢復社會秩序及修補社會撕裂。

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